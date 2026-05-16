◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）広島は、９回に打線が粘りは見せたが、連勝を逃して今季ワーストの借金９に戻った。３点を追う９回に４番・坂倉の左前適時打で１点を返した。完封目前の村上をマウンドから引きずり下ろし、なおも２死二、三塁の同点機。モンテロが２番手・ドリスからライナー性の打球を放ったが、左翼・福島のグラブに収まった。先発・森下が初回２失点と立ち上がりにつまずき、５回３失