◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和０―０（ＰＫ９−１０）ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）浦和は０−０で突入したＰＫ戦の末、ＦＣ東京に敗れ、田中達也暫定監督が就任後の初黒星を喫した。田中暫定監督が就任後、４連勝と復調したが、この日は０−０が続く展開に。後半にＦＷ小森やＭＦ安部、松尾ら攻撃的なカードを投入したがゴールは割れずＰＫ戦に。浦和は１番手のＦＷ松尾が失敗。しかしＧＫ西川がＦＣ