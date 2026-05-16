◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第２戦サントリー３―２（２５―１３、２３―２５、２２―２５、２０―２５、１５―●）大阪ブルテオン（１６日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが、高橋藍を擁して連覇を狙う１位・サントリーを３―２で破った。１５日の第１戦は１―３で落としてい