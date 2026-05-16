初夏の軽やかな空気に合わせて、ヘアスタイルもすっきりアップデートしたいところ。首元がすっきり見えるショートボブにイメチェンすれば、一気に爽やかな印象に。自然な丸みと程よいレイヤーが、ボリューム低下に悩みがちな40・50代の髪もふんわりとカバーしてくれます。季節感と若々しさを両立できる、大人世代にぴったりの軽やかヘアをご紹介します。 丸みとくびれで美フォルムショートボ