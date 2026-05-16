◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手が快足を飛ばして決勝のホームに滑り込んだ。「１番・右翼」で先発出場。７回先頭の第４打席で中前安打を放ち出塁すると、続く泉口の打席で初球にスタート。「エンドランのサインで。フォークがいい投手と聞いていたので、握りを見ながらタイミングを図りながら。自分の中ではいいスタートが切れたかな」。泉口は空振りとなったが、二盗を