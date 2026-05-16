◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）ＦＣ東京が敵地で浦和と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を１０―９で制した。首位鹿島との勝ち点差を２とし、わずかながらに優勝の可能性を残した。試合前の時点で、残り２試合で首位鹿島と勝ち点４差の２位。最終節の鹿島との対戦まで可能性をつなぐためにも、まずは９０分での勝利が欲しい一戦。立ち上がりから一進一退の攻防が繰り広げ