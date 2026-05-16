１５日、フェアの会場で着ぐるみを着たスタッフと交流する人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京5月16日】中国北京市の朝陽公園で15日、第1回中国新文化クリエーティブフェアとアートトイ園遊会が開幕した。メイン会場の総面積は約6万6千平方メートルで、全国31の省・自治区・直轄市、新疆生産建設兵団、香港・マカオ特別行政区から多くの機関が出展した。文化機関・博物館関連の文化クリエーティブ製品や中国伝統文