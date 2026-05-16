ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は16日、2日目が終了した。展開を逃すことはなかった。2日目5R、菊地孝平がカド4コースから攻めたところ、桑原悠（38＝長崎）が5コースから捲り差し一閃（いっせん）。3連単4万6770円の高配決着にひと役買った。「回り足寄りに調整しました。加速感も初日よりマシだった」とジワリ上昇させている。前走地の大村（7〜11日）ではGWシリーズ3連覇を達成。「3連覇でき