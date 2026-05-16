女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が16日放送のNHK「土スタ『風、薫る』特集in栃木」に出演。ヒロインを務める同局の連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で共演した俳優・藤原季節（33）について話した。今回は物語の舞台のひとつでもある栃木・那須で見上と上坂をゲストに迎え公開生放送を実施。「風、薫る」名シーン集や舞台裏などを大公開した。作中で、上坂が演じる直美が身分を偽り