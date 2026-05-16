フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送される（後6：30）。4回目の開催となる今大会には、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。激戦を経て勝ち残った8組が激突する。【画像】今年も激戦！ファイナルのトーナメント表2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経