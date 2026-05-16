「阪神３−１広島」（１６日、甲子園）広島が敗れ、借金は今季ワーストタイの９に膨らんだ。０−３の九回に１点を返したが及ばなかった。先発した森下は、５回５安打３失点で５敗目（２勝）。初回、先頭・高寺の右前打されると、すかさず二盗を決められた。ここからピンチを拡大し佐藤輝の先制の右前適時打などで２失点。四回には佐藤輝にバックスクリーン左へソロ本塁打を許し３点目を与えた。バッテリーは四回に福島に、五