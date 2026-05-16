◇明治安田J1百年構想リーグ第17節浦和0―0（PK9―10）FC東京（2026年5月16日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で3試合を行い、東地区の浦和はホームでFC東京に0―0のPK戦の末に9―10で敗れた。成績不振によるマチェイ・スコルジャ前監督の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督は就任からの連勝が4でストップ。就任後は川崎F、千葉、柏、水戸と中位以下のチームとの対戦が続き、優勝の可能性を残す2位