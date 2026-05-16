アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に亡くなったことが、きのう15日に発表された中で、本日16日に読売テレビ・日本テレビで『名探偵コナン』が放送された。毛利蘭役は3月14日放送回より声優・岡村明美が代役として務めており、今後も後任として担当するが、本日の放送回は2006年に放送されたエピソードのデジタルリマスター版だったため、毛利蘭のキャラクターボイスは山崎さんの声が流れ