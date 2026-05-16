栃木県上三川町で女性が殺害された強盗殺人事件。きょう新たに16歳の男子高校生が逮捕され、これで逮捕者は16歳の少年ばかり3人となりました。記者「こちらの外壁には、壁をよじのぼったとみられる跡が残っています」発生から3日目。現場では、けさも鑑識活動が行われ、捜査が続いています。事件が起きたのは、おととい午前。上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が20か所以上刺されるなどして殺