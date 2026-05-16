【ニューヨーク＝木瀬武】米中首脳会談が中国・北京で開かれた１４日以降、米航空機大手ボーイングの株価が大幅に下落している。中国側から新規受注した航空機数が事前予想を大きく下回る２００機にとどまり、失望売りが広がった。１５日のニューヨーク株式市場でボーイング株は前日比３・８％安の２２０・４９ドルで取引を終えた。１４日も４・７％下落しており、２日連続で大幅安となった。トランプ大統領の訪中前は上昇基調