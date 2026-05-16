◇パ・リーグ西武４―５日本ハム（2026年5月16日エスコンF）西武の連勝は「7」で止まった。先発予定だった隅田知一郎投手（26）が左肩違和感のために回避。2年目の佐藤爽投手（23）が急きょ代役を務めたが、5回途中4失点だった。隅田の状態について、西口文也監督（53）は「そこまで悪くない。ちょっといつもと違う張感（はりかん）が出たということで、そこはもう無理させないということで」と、大事を取っての登板回