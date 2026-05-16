「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０（１０ＰＫ９）０浦和」（１６日、埼玉スタジアム）サッカーのＷ杯北中米３カ国大会のメンバーに選出されたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）はベンチスタートで、最後まで出場機会は訪れなかった。それでも、０−０の試合終盤には攻勢に出る味方をベンチ前最前線から鼓舞。ピッチ外ながら存在感を示した。ＰＫ戦１３人目まで突入した熱戦。最後はＤＦ橋本健人のシュートで決着がつくと