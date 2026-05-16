取り締まりの対象となったケースはほぼナシ合流や車線変更の際に譲ってもらったとき、ハザードランプを短時間点灯させて感謝の気持ちを伝える行為は、いわゆる「サンキューハザード」と呼ばれています。近年では、SNSなどを中心にその必要性や是非がたびたび議論されています。【渋滞中こそ点けて】これがNEXCO各社が推奨する「ハザードランプの使用」です（動画）JAFの調査によると、サンキューハザードを「行う」と回答した