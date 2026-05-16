石川は本格覚醒が期待されている（C）産経新聞社中日は5月16日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に8−0の完封勝利。連敗は4でストップとなった。【動画】石川は今季1号にも笑顔を見せることはなかった投げては先発左腕の大野雄大が7回2安打無失点と試合を作り、ハーラートップタイの5勝目をマーク。さらに打線では右のロマン砲、石川昂弥に待望の今季1号が飛び出した。「7番・三塁」で先発出場。3回二死一塁の好機に相