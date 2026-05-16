りそなグループBリーグチャンピオンシップの準決勝は「長崎ヴェルカ」が「千葉ジェッツ」に連勝し、決勝進出を決めました。 15日(金)のGAME1を制し、決勝進出に王手をかけたヴェルカ。 ブースターの熱気も、最高潮に達しています。 （ブースター） 「1試合、1試合、選手みんなの迫力も伝わってきて、見てるだけで楽しいので、きょうも力いっぱい応援したい」 （ブӦ