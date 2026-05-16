投手として異彩を放っている今季の大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の快投が続いている。開幕から約1か月も過ぎ、激闘が続いている今季のメジャーリーグにあって、「投手・大谷」は、まさに異次元だ。ここまで7先発（44.0イニング）で3勝を挙げ、防御率は脅威の0.82。さらにWHIP0.82、奪三振率10.23、被打率.161と軒並みハイスタッツをマークしている。【動画】冴えるスイーパー！大谷翔平、雄叫びガッツポーズをチ