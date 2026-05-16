百万石まつりを6月に控え、石川県金沢市では16日、行列の参加者らが化粧やカツラなどを試着する衣装合わせが行われました。金沢商工会議所では、珠姫や利常公役などを始め、武者行列に参加する出演者18人が行列用のメイクを施したり、カツラのサイズを確認するなどして衣装を合わせました。また、実際に着用する兜と胴衣装などは最も重いもので約20キロもあるということで試着した参加者らは気を引き締めていました。珠姫役・畑中