ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！ひらがなの順番を入れ替えるだけのシンプルなルールですが、頭の柔らかさが試される問題です。制限時間の1分以内に、隠された単語を見つけ出すことができるでしょうか？ 脳をフル回転させて挑戦してみてください！問題：「き づ ん な か」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。き づ ん な かヒント：最後の文字は「き」答えを見る↓↓↓↓↓正解：か