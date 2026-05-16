◇体操NHK杯第3日（2026年5月16日東京体育館）10月の世界選手権（オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて女子個人総合の2回目が行われた。全日本選手権女王で15歳の西山実沙（なんばク）が全日本の成績に応じた持ち点との合計164・897点をマークして初優勝を飾った。初の世界選手権代表となり「細かいミスを練習で修正して日本代表らしい演技ができるように挑戦したい」と抱負を口にした。岸里奈（戸田市SC）が1・385点差