タレント上沼恵美子（71）が15日、ニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（月1回金曜午後10時）にゲスト出演。もう一度芸能界に入れたなら、大阪ローカルではなく首都で活躍したいと宣言した。松任谷由実（72）が「ざっくり大阪と東京、言語化するとどうでしょうね」と尋ねた。上沼は「やっぱり、首都ですよ、東京は。大阪は、兵庫県姫路から滋賀県大津まで。どんなに汗かこうと」と簡潔に表現した。松任谷は「濃