女優瀬戸朝香（49）が16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。意外な？味の好みについて明かした。今回の番組では、ダウンタウン浜田雅功（63）の大のお気に入りである、大阪・天神橋筋商店街の「中村屋」のコロッケを超えるようなコロッケを2人で探すことに。まず「基準」として、中村屋のコロッケを試食。瀬戸は「甘い！何にも付けなくてもおいしい！」と感心した。しかし、スタッフが用