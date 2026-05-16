適切な睡眠時間はどれくらいか。精神科医の藤野智哉さんは「『しっかり寝ているのに疲れが抜けない』という場合は、睡眠時間を増やせば回復できると考えがちだが、多くの場合睡眠の『質』が関係している。量を追い求めるよりも、一定のリズムを維持することが大切だ」という――。※本稿は、藤野智哉『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。