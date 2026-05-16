2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。皇室部門の第1位は――。▼第1位原因は"お世継ぎ問題"でも外遊制限でもない…｢雅子さまの適応障害｣に宮内庁幹部が頭を抱えた本当の理由▼第2位やはり｢直系長子への継承｣の一択しかない…島田裕巳が「旧宮家の養子案は歴史的な汚点になる｣というワケ▼第3位雅子さまは流れるようにしゃがんだ…皇室研究家が｢天皇家の"高貴な気風"を次代