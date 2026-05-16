健康で長生きするにはどうすればいいのか。医師で、順天堂大学医学部特任教授の小林弘幸さんは「まずは腸内環境を整えることが大切だ。発酵食品と食物繊維が欠かせないが、最も効果的で手軽に続けられるのはみそ汁だ」という。著書『科学的に証明された自律神経を整える習慣』（アスコム）から“最強のみそ汁”レシピを紹介する――。写真＝iStock.com／flyingv43※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／flyingv43■美肌への近