やる気満々で社会人デビューをした彼氏が「五月病」にかかってしまったら、優しく励ましてあげたいもの。とはいえ、くだらない不満ばかり漏らすようなら、厳しい一言を浴びせる必要があるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「『仕事辞めたい…』と愚痴ばかり言う彼氏を叱咤するセリフ」をご紹介します。【１】「楽して稼ごうなんて世の中なめてると思う」とこんこんと諭す「『難し
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