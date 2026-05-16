ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。競技中に負った大ケガについて赤裸々に振り返る一幕があった。今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。過去のケガの話題になると「Ｘゲームの１本目で公開練習の時は雪がめちゃくちゃ降ってたんで、全然、ス