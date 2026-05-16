◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）ＤｅＮＡの「１番・二塁」でスタメン出場した三森大貴内野手が、４回の守備からベンチに退いた。三森は３回の第２打席で右脚に自打球を当てたが、そのままプレーを続行。その打席は三振に倒れ、裏の守備にも就いたが、４回の守備で成瀬脩人内野手と交代した。試合後、相川亮二監督は、自打球の影響による交代だと説明。１７日以降の出場については「足をしっ