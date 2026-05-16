ともに右肩のコンディション不良により調整が遅れていた西武・与座海人投手、トレイ・ウィンゲンター投手が１６日、ファーム・リーグの巨人戦（カーミニーク）で実戦復帰した。与座は３点リードの７回から４番手として登板し、２回３安打２奪三振無失点。ウィンゲンターは５点リードの９回から５番手として登板し、味方の失策と連打で無死満塁とされると、遊ゴロの間に１失点。２死満塁としてからは自身の暴投でさらに１点を失