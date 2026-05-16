◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡから前日最終オッズが５月１６日、発表された。昨年の桜花賞、秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、勝った前走の阪神牝馬Ｓに引き続きルメール騎手とコンビを組む（１２）エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、単勝２・０倍で１番人気に支持されている。昨年のオークス馬で、前走の阪神牝馬Ｓ２着の雪辱を