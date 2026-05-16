◆パ・リーグ楽４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクが今季初の４連敗を喫し、借金１となった。ＤｅＮＡからトレードで移籍後、２試合目の出場となった山本祐大は「７番・捕手」でスタメン。移籍後初安打を含む、マルチ安打を記録した。２回１死一塁の１打席目に左前打を放ってチャンスメイク。その後の庄子の先制中犠飛につなげると、６回２死の３打席目にも左前へ運んだ。ソフトバンクで