高知県警は、高知市で酒を飲んだ状態で車を運転したとして高知警察署に勤務する20代の男性警察官を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、高知警察署の巡査長・今西夏輝容疑者（25）です。県警によりますと今西容疑者は、5月15日午後9時すぎ、高知市和泉町の市道を酒を飲んだ状態で自分の車を運転していたということです。同僚の警察官が、今西容疑者の車が市道を走るのを目撃、同僚は、今西容疑