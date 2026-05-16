第１３９回中国輸出入商品交易会（広州交易会）でアイスクリームロボットを見学する海外バイヤー。（４月１５日撮影、広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州5月16日】中国税関総署広東分署が13日に発表した広東省の2026年1〜4月の貿易額は前年同期比18.4％増の3兆4900億元（1元＝約23円）で、伸び率は全国を3.5ポイント上回った。全国の貿易総額に占める割合は0.6ポイント上昇の21.5％、貿易総額の伸びに対する寄与率は25.8％で