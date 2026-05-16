ロンハーマン発の夏限定レーベル〈CABANABASH（カバナバシュ）〉から、2026年春夏コレクションが登場♡今年のテーマは、ハワイ・ノースショアにあるオールドタウン「Haleiwa」。穏やかな海辺の空気感やサーフカルチャーをイメージした、リラックス感あふれるコレクションに仕上がっています。スイムウェアをはじめ、リネンドレスやバッグなど、リゾートから日常まで楽