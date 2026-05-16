きょう午前、韓国のスポーツセンターで市民が泳いでいたプールに乗用車がガラス窓を突き破り、転落する事故がありました。韓国南東部にあるプール。市民たちが、穏やかに泳いでいます。すると突然、乗用車が上下真っ逆さまにプールへと落下し、激しい水しぶきをあげます。きょう午前10時20分ごろ、韓国・密陽市で70代の女性が運転する乗用車が1階のスポーツセンターのガラス窓を突き破り、地下のプールに落下しました。当時、プー