【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのメルツ首相は１５日、米国のトランプ大統領と電話会談し、イラン情勢などについて協議したとＸ（旧ツイッター）で明らかにした。メルツ氏によると、両氏はホルムズ海峡の開放や、イランに核兵器を持たせないことで一致した。ウクライナ情勢や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）についても話し合ったという。メルツ氏が米国の対イラン軍事作戦を批判したことで両氏の関係は悪化していたが、メルツ氏は