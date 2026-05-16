性的少数者の権利と尊厳を守ることを求め、名古屋市中心部をパレードする人たち＝16日午後LGBTQ＋（性的少数者）の権利と尊厳を守ることを求めるイベント「名古屋レインボープライド」が16日、名古屋市中心部で開かれた。多様性を表す虹色の旗やプラカードを持った人たちが「ハッピープライド」と声を上げながら、約2キロを練り歩いた。主催者によると、パレードは約1400人が参加した。愛知県の中学校教員でトランスジェンダー