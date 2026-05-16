◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日両国国技館）東前頭13枚目・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）が新入幕の東前頭16枚目・若ノ勝（22＝湊川部屋）を引き落とし、高校相撲界の名門・埼玉栄の同学年との初対戦を制した。立ち遅れたが突き返して反撃。かけた圧力の効果か、若ノ勝が足を滑らせて前へ落ちた。「うれしいけれど、どこであっても栄の同級生には負けたくない」十両では2度対戦があり1勝1敗。巡業先では連れだって食