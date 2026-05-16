テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が１２日、放送された。この日は先週に引き続いて「Ｍ-１ファイナリストってどんな人？」。「Ｍ-１グランプリ２０２５」決勝進出コンビらがゲスト出演した。Ｍ-１グランプリ２０２４、２０２５と２年連続で決勝進出を果たしブレーク中のエバース・町田和樹は金魚番長・箕輪智征との衝撃エピソードで共演者らをドン引きさせた。箕輪は、情報提供コメントとして「近々、僕の結婚式があるので