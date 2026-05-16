「THE SECOND～漫才トーナメント～2026」（フジテレビ系）に4年連続でグランプリファイナルに進出した金属バット。大会直前にグランプリファイナル進出までの激闘と、目指す優勝について二人に聞いた。 【画像】「これこそが我々の漫才道です」という優勝後にしたい奇天烈な活動 「4年目で優勝したら盛り上がるやんな？」という筋書き -いよいよ今年のTHE SECONDグランプリファイナルですね。昨年も大会直前