＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞米国サンディエゴ生まれの伏兵がトップに並んだ。米国籍の26歳・杉本スティーブは、4位から出たこの日、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「69」で回り、トータル5アンダーで池田勇太、小西たかのりと並んで首位タイに浮上した。【ライブフォト】傾斜もねじ伏せる池田勇太が見せた復活の気配1番から連続バーディで滑り出したが