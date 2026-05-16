ゴルフパートナーが発表する中古クラブランキング・ウェッジ部門は、1位にタイトリストの『ボーケイ SM9』が輝いた。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【中古ウェッジランキング】4位以下もまとめて発表！7位には『SM7』もランクイン前回に続いて、ボーケイ・スピンミルドシリーズがベスト3を独占した。1位は、昨年12カ月連続で売り上