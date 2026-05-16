札幌・中央警察署は2026年5月16日、派遣社員の男（21）をストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。男は2026年4月15日と5月14日に知人の10代後半の女性の後ろをつけて、動画を撮影するなどのストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、2月に被害者の女性から警察に「男から付きまといを受けている」と相談があり、警察が男に対して口頭で警告していました。その後、経過確認のため5