高校生が、地元の企業と協力して開発した「意外な食材」を使ったお菓子の試食会が南九州市で開かれました。（枕崎高校の生徒）「よかったらどうぞ」この取り組みは、地元の企業が抱える課題の解決策について高校生が考える「ないごて探究」の授業の一環です。南九州市などに工場を持つ食品原料メーカー「サナス」は、春雨やくずきりを若い世代にも広めたいと枕崎高校の生徒と連携。生徒たちは、春雨を使った「ドバ