＜CTBCレディス最終日◇16日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6567ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの台湾大会。その最終ラウンドが終了した。【写真】金谷拓実と吉本ここね結婚後初の“夫婦ショット”我慢比べの展開が続いていたが、この日はアンダーパー以上のスコアしかいない難コンディションとなった。その中で、タイの29歳、シャーマン・サンティウィワタナポンが「74」で回り、