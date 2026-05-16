＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の最終ラウンドが進行している。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング宮本勝昌が1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」をマークし、トータル11アンダーでシニアの部を制した。1打差の2位に片山晋呉、さらに1打差の3位